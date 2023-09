A pergunta que ainda falta ser respondida sobre acidente de Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Passada mais de uma semana do trágico acidente com Kayky Brito, 34 anos, e após sucessivas divulgações de imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do ocorrido, na praia da Barra da Tijuca, no Rio, ainda não foi respondida uma questão fundamental: Por que o amigo do ator, Bruno de Luca, presente no mesmo quiosque, aparentemente transtornado com o que viu (ele coloca as mãos na cabeça ao ver o atropelamento), volta para casa sem prestar socorro?

1 – Mesmo que ele achasse que não era Kayky no chão, deveria ao menos ter ligado para o Corpo de Bombeiros ou chamado uma ambulância.

2 – Achando que não fosse Kayky, que tinha acabado de atravessar a rua para ir ao carro, Bruno podia ao menos ter ligado para o amigo, a fim de saber se ele voltaria ao quiosque.

3 – No dia seguinte, consta que Bruno viajou cedo para São Paulo, já que iria para o The Town. Ele devia ter, no mínimo, achado estranho o repentino sumiço do amigo, que atravessou a rua para ir ao carro e não voltou mais.

