A pergunta de Joe Biden a Donald Trump em ligação após atentado

Uma ligação privada entre Donald Trump e Robert Kennedy Jr., candidato independente à presidência dos Estados Unidos, foi vazada recentemente. Na conversa, o ex-presidente relatou ter recebido um telefonema de Joe Biden após sofrer o atentado e ser baleado na orelha durante um comício no sábado, 13. “[Biden] me ligou. Foi muito legal. Ele perguntou: ‘Como você decidiu olhar para a direita?’. Eu disse que virei minha cabeça para mostrar um gráfico e algo me acertou. Parecia o maior mosquito do mundo e era uma bala”, disse o Trump. O gráfico em questão era uma acusação às políticas de imigração de Biden e a escolha de virar a cabeça para a direita foi um movimento que provavelmente salvou sua vida.

Após a repercussão, Kennedy Jr. pediu desculpas por um descuido que cometeu. “Quando o presidente Trump me ligou, eu estava gravando com um cinegrafista. Eu deveria ter ordenado a ele que parasse de gravar imediatamente. Estou horrorizado que isso tenha sido publicado. Peço desculpas ao presidente (Trump)“, disse em publicação no X. A conversa teria acontecido no domingo, 14, um dia após o atentado.