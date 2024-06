A perda de Robert De Niro ao protestar contra Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o histórico julgamento que condenou Donald Trump, Robert De Niro, 80 anos, se plantou em frente à porta do tribunal de Nova York e se pôs a bater boca com enfurecidos eleitores do candidato republicano à Casa Branca, contrariados com a inédita sentença. “Vocês são gângsteres!”, esbravejou, emendando palavrões, tudo capturado pelas atentas câmeras de celular. Cada vez mais chegado a Joe Biden, que tenta a reeleição, De Niro ainda disparou: “Toleramos Trump quando era só um traficante de imóveis se passando por figurão importante. Só que ele não quer destruir apenas a cidade, mas o mundo”, declarou. Represálias vieram logo depois. O vencedor de dois Oscars, um deles pelo clássico O Poderoso Chefão II, acabou sendo desconvidado da cerimônia em que seria homenageado pela prestigiada National Association of Broadcasters. “As recentes atividades do senhor De Niro criariam distração do trabalho filantrópico que esperávamos reconhecer”, explicou a entidade. De Niro não protestou.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896