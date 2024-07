A participação de Kamala Harris no BET Awards, em meio à ‘crise’ de Biden

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kamala Harris, vice-presidente de Biden, fez uma aparição surpresa durante o BET Awards de 2024, premiação que celebra o melhor da cultura negra, em Los Angeles, Estados Unidos, neste domingo, 30. Em um trecho pré-gravado, pago pela campanha Biden/Harris, ela se juntou a apresentadora da premiação Taraji P. Henson. As duas conversaram por “FaceTime”, com Henson ligando dos bastidores e Harris parecendo se conectar de sua residência. “Os direitos reprodutivos das mulheres estão em jogo, o nosso Supremo Tribunal está em jogo. Nossas liberdades básicas estão sendo testadas, Madame VP! Eu sei que você tem viajado pelo país, o que tem ouvido”, disse Henson. “Sim, garota, estou nas ruas e deixe-me dizer – você está certa, Taraji, há tanta coisa em jogo neste momento. A maioria de nós acredita em liberdade e igualdade. Mas estes extremistas, como dizem, ‘eles não são como nós’”, respondeu Kamala, fazendo referência ao último lançamento do rapper Kendrick Lamar, Not Like Us.

A aparição de Harris ocorre dias depois do mau desempenho de Biden durante o primeiro debate com Donald Trump, no qual o presidente parecia confuso e com a voz rouca. O momento fez membros de seu partido e a imprensa norte-americana levantarem a possibilidade de que ele deixe a corrida à Casa Branca, neste caso o principal nome para substituí-lo é o de Kamala.