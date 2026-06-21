À parte do imbróglio com a PF, Virginia Fonseca segue seu ‘show’ na Globo
Influenciadora não agradou na estreia de seu quadro no 'Domingão com Huck'
Parte da estratégia da Globo para atrair o público jovem na Copa, Virginia Fonseca, 27 anos, entrou em campo sob a mira da PF. Ela se tornou suspeita de crimes como lavagem de dinheiro e fraude devido a movimentações financeiras consideradas atípicas, que chamaram atenção no desdobramento da CPI das Bets. Virginia nega tudo e tenta mandar bola para a frente. Na estreia como correspondente especial do Mundial no Domingão com Huck, deu dicas insossas sobre a elétrica Manhattan e comentários irônicos direcionados a colegas implacáveis com sua performance. “Eu sou eu, Virginia, joga aí no Google que a gente fala depois”, declarou a certa altura. Ela só tem viralizado mesmo por um assunto sobre o qual jura não querer falar, mas explora muito bem — a possível volta do romance com o craque Vini Jr., de quem se separou às vésperas da Copa.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)