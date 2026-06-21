À parte do imbróglio com a PF, Virginia Fonseca segue seu ‘show’ na Globo

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Virginia Fonseca, parte da estratégia da Globo para a Copa, enfrenta uma investigação da PF por lavagem de dinheiro e fraude, após movimentações financeiras atípicas ligadas à CPI das Bets. Enquanto nega as acusações, sua estreia como correspondente gerou críticas e ironias, e sua maior visibilidade vem do possível romance com Vini Jr.

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Parte da estratégia da Globo para atrair o público jovem na Copa, Virginia Fonseca, 27 anos, entrou em campo sob a mira da PF. Ela se tornou suspeita de crimes como lavagem de dinheiro e fraude devido a movimentações financeiras consideradas atípicas, que chamaram atenção no desdobramento da CPI das Bets. Virginia nega tudo e tenta mandar bola para a frente. Na estreia como correspondente especial do Mundial no Domingão com Huck, deu dicas insossas sobre a elétrica Manhattan e comentários irônicos direcionados a colegas implacáveis com sua performance. “Eu sou eu, Virginia, joga aí no Google que a gente fala depois”, declarou a certa altura. Ela só tem viralizado mesmo por um assunto sobre o qual jura não querer falar, mas explora muito bem — a possível volta do romance com o craque Vini Jr., de quem se separou às vésperas da Copa.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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