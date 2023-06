A parceria inédita para vestir a Seleção Brasileira de futebol feminino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Única marca de moda do mundo embaixadora do Movimento Elas Lideram, iniciativa do Pacto Global da ONU, a Animale desenvolveu, em inédita parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a alfaiataria oficial que as jogadoras da Seleção Feminina de Futebol usarão na sua chegada à Austrália. A iniciativa reforça o propósito de empoderamento feminino. Respeitando a individualidade de cada jogadora, o terno tem o intuito de fazer as atletas se sentirem confortáveis e potentes. Além disso, os lenços utilizados como acessório pelas jogadoras fazem parte do compromisso “Aterro Zero” que a marca assumiu até 2030, o qual garante o reaproveitamento de resíduos destinando-os de forma correta, evitando desperdício e trazendo uma moda com menor impacto ambiental.

Para Isabel Del Priore, CEO da Animale, a ação se conecta diretamente com o principal território da marca, o empoderamento feminino. “Estar ao lado das atletas da Seleção tem muita relevância e capacidade de ampliar essa jornada por equidade”, avalia. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues reforça o empoderamento das atletas que representarão o país no Mundial. “A valorização do futebol feminino e da mulher é um dos pilares da minha gestão à frente da CBF. Estar ao lado de empresas que comungam do mesmo pensamento que temos reforça ainda mais o valor de nossos propósitos”.