A palavra que define o novo porta-retrato de ministros do país

O presidente Lula (PT) reuniu sua equipe ministerial na posse deste domingo, 1º. Em comparação com a mesma foto oficial tirada quatro anos atrás, do governo anterior, uma coisa fica nítida: a palavra “diversidade” define bem a equipe atual – com dez ministras mulheres, um recorde na administração do Executivo, além da presença de uma liderança indígena e de pessoas que se autodeclaram negras. O “rosto” do novo governo se distancia de uma visão quase 100% formada por homens e brancos da gestão passada.