A ousadia tática do SBT com Virgínia Fonseca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Escalada para reforçar o elenco do SBT, depois que Eliana rumou para a Globo com a promessa de levar anunciantes na bagagem, Virginia Fonseca, 25 anos, vem conseguindo boa audiência nas tardes de sábado. Seu Sabadou com Virginia consolidou-se na vice-liderança, graças principalmente aos 68,3 milhões de seguidores que a influencer mantém no Instagram, no YouTube e no X. “Boa parte assiste ao programa. Vejo pela interação comigo enquanto estou no ar”, garante a novata. Grávida de oito meses, ela tem encarado uma rotina extenuante para deixar programas gravados e, assim, não interromper o bom momento. Sobre as alfinetadas que andou recebendo por ter sido alçada ao horário nobre dos fins de semana sem nunca ter atuado na TV aberta, defende-se com diplomacia. “Tem público para todo mundo. Não encaro ninguém como rival”, contemporiza.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903