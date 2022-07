A ‘ousadia’ no novo penteado da Rainha Elizabeth II

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem disse que a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos e setenta de trono, não é mais capaz de surpresas? Pois em junho ela recebeu visitantes no Castelo de Windsor com um novo corte de cabelo, bem mais curto e menos cacheado, deixando as reais orelhas totalmente de fora. Foi uma ousadia — Elizabeth não mudou o penteado fofo e engessado a laquê nem quando parou de tingir e assumiu os fios brancos, em 1990. Não se sabe o motivo da transformação, mas talvez se trate de um acerto de improvisos. No isolamento da pandemia, sem acesso a cabeleireiro, a rainha teve as madeixas cortadas por sua assistente de longa data para assuntos de vestuário, Angela Kelly — que confessou que, de tão nervosa, apelava para um gim-tônica nessas ocasiões.

Publicado em VEJA de 6 de julho de 2022, edição nº 2796