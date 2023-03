A ousadia do figurino de Isis Valverde no frio congelante de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A efervescente Semana de Moda de Paris ocorreu nestes últimos dias sob um vento invernal. Nada que tenha espantado Isis Valverde, 36, que usou uma vaporosa e rendada camisetinha com a qual andou para cima e para baixo sem dar mostras de se abalar com os termômetros próximos de zero grau. “A transparência é ao mesmo tempo feminina, romântica, dá informação e tem a ver com o papel da mulher empoderada do século XXI”, esclarece Guilherme Liggeri, o relações-públicas da Dior, grife que vestiu a atriz. Nos corredores do evento, ninguém diria que Ronaldo Fenômeno, 46, e sua noiva, Celina Locks, 32, estavam na mesma estação do ano que Isis. Encapotado com espessos sobretudos, o casal foi, a convite de David e Victoria Beckham, assistir ao desfile dela na concorrida passarela. Depois, partiram para celebrar o aniversário de Celina em estrelado restaurante italiano na cidade onde, faça chuva, faça sol, o tempo não para.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2023, edição nº 2832