A ousadia de Thiago Pantaleão no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Pantaleão faz sua estreia no Rock in Rio ao subir no palco do Espaço Favela neste sábado, 14. É um momento de celebração para o cantor que, antes de apresentar o novo show ao público, segue celebrando os números de seu recente álbum Nova Era, que chegou às plataformas de áudio por streaming há cerca de um mês. O álbum bateu a marca de mais de 2 milhões de streams no Spotify.

Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube, no streaming VEJA+ e também disponível no Spotify, Thiago falou como a música abriu sua mente e lhe possibilitou entender melhor sua sexualidade. Esbanjando relatos pessoais em suas canções, algumas bem picantes, o artista promete incendiar a apresentação no festival.

https://www.youtube.com/watch?v=LLYgY8OEuqU