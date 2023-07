A ousada transformação dos anões no filme ‘Branca de Neve’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Empenhada em espalhar a diversidade por seus domínios, a Disney já havia anunciado que o remake do célebre desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, agora com atores de verdade, não seria igual àquele que passou. Para começo de conversa, escalou para o papel principal a atriz Rachel Zegler, 22 anos, que não nega as origens colombianas na tez morena — uma Branca não tão alva assim. Agora, soube-se que seus amiguinhos, tirando um, não são anões, e sim pessoas de variados tamanhos, idades, sexos e cores. A foto vazada do set de filmagens não é oficial, mas a Disney não desmentiu a composição do grupo. Antes, já havia avisado que faria mudanças “para não reforçar os estereótipos do filme original” — tudo em comum acordo com a “comunidade dos anões”. Branca de Neve (assim, sem adendos) deve estrear em março do ano que vem.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851