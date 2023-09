A ousada investida de Ana Vilela após ‘Trem bala’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sucesso estrondoso de Trem-Bala, música-chiclete que estourou na era pré-pandêmica, fez Ana Vilela, 25 anos, conquistar o público, alguns prêmios e o respeito da crítica especializada, mas também causou um bloqueio criativo na cantora. “A pressão passou a me acompanhar. Tinha muito medo de nunca mais fazer algo incrível”, confessa a paranaense, que, agora, se arrisca em um novo trabalho. Batizado com o sugestivo nome de Melhor que Ontem, o álbum reúne onze composições inéditas, entre elas a faixa-título, que Ana pretende transformar em novo hit. Com a autoestima em alta, ela lançou mão de uma ação de marketing inusitada: abrir um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, onde posou de lingerie e acessórios de sadomasoquismo. “Muita gente falou sobre aceitação do próprio corpo ao ver minhas fotos”, empolga-se a artista, que escapa dos padrões tradicionais de beleza.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858