A ousada comemoração de aniversário de Orlando Bloom

O ator Orlando Bloom, sempre lembrado como o Legolas da trilogia O Senhor dos Anéis, resolveu enfrentar estes dias de gélidos termômetros nos Estados Unidos se lançando à neve numa estação de esqui com os amigos, para celebrar o aniversário de 47 anos. Exposto a temperaturas bem abaixo de zero, ele fez questão de se deixar fotografar em pleno choque térmico, saindo de shorts de uma jacuzzi fervendo, figurino com o qual deslizou barriga abaixo em meio à brancura da paisagem. “Estou mantendo tudo gelado”, postou o noivo da cantora Katy Perry, que ficou muito bem agasalhada na calefação de Nova York. Flertar com o perigo não parece cansá-lo. Adepto de esportes radicais, Bloom estreia em abril nova temporada da série To the Edge, sobre limites físicos e mentais do corpo humano.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2024, edição nº 2876