A ótima notícia que Celso Portiolli deu ao SBT, após saída de Eliana

Domingo Legal, programa do SBT comandado por Celso Portiolli, exibido no último domingo, 7, ficou em segundo lugar no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. Na média geral, das 11h31 às 18h15, o dominical do SBT marcou 6 pontos de média, 14% de share e 7,8 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Record, terceira colocada, ficou com 4,3 pontos de média. O número é comemorado internamente, mostrando que a saída de Eliana não causou estragos na audiência da emissora paulista.