A opinião de Pedro Sampaio sobre sertanejo no Rock In Rio

Pedro Sampaio estreou nesta quinta-feira, 19, no Rock In Rio. O artista, que deixou claro que realizou um sonho ao subir Palco Sunset, pontuou a necessidade do festival de se inovar ao incorporar mais ritmos brasileiros. “O Rock in Rio é o maior festival do Brasil e sendo isso, ele tem que ser um festival brasileiro. Quando abre um Palco Favela, quando abre mais possibilidades de atrações, o Brasil é isso. Eu, enquanto DJ e produtor, acho isso incrível, só traz mais pluralidade”. Junto com a entrada da cultura periférica no festival, o sertanejo fez parte da lineup pela primeira vez – atitude criticada pela classe artística. O DJ, no entanto, criticou as falas e reiterou a importância de novos estilos musicais. “É uma evolução. O festival vai entendendo o tipo de público que ele atrai e o que faz sentido ou não. Sertanejo é o maior ritmo brasileiro, o funk está chegando perto ali, mas o sertanejo domina muito, principalmente no interior. Eu faço muito rodeio, faço show do norte ao sul, então eu entendo. O sertanejo é muito forte, tem totalmente espaço”, pontuou.