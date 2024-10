A opinião de MV Bill sobre músicos no elenco de novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

MV Bill fez uma breve passagem pela nova novela das sete, Volta por Cima, que estreou na segunda-feira, 30. A participação especial do rapper entra para a lista de trabalhos de músicos em obras da dramaturgia, como Fábio Jr, que ficou eternizado como Jorge Tadeu, em Pedra sobre Pedra (1992), e, mais recentemente, Xamã, no remake de Renascer. No entanto, para o intérprete de Lindomar, esta é uma barreira que poucos conseguem quebrar. “Muitas pessoas fazem, mas nem todo mundo tem sucesso nas duas coisas”, disse ele, que, mesmo com poucas aparições em folhetins, espera ter inspirado outros artistas: “Se eu abri as portas para alguém, maravilha”.