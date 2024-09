A opinião de Fátima Bernardes sobre influenciadores no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fátima Bernardes curte o terceiro dia de Rock in Rio, neste domingo, 15, e falou com a coluna GENTE sobre dividir a atenção com os diversos influenciadores que estão no evento, também fazendo publicidades. “Não é uma concorrência. Na verdade, acho que agrega. Quando eu passo a seguir um influenciador que tem uma público bacana, que se aproxime com o que gosto de fazer, eu agrego muito daquele público e ele também agrega ao meu. Não vejo o espaço dividido, mas vejo agregar novas pessoas, que é o que eu já faço”, opinou.

A ex-global também comentou sobre a rede social de Elon Musk, o X, que foi desativada no Brasil. “Eu já não era de usar. Para mim, eu acho [uma rede social] muito rancorosa. Eu lia alguma coisa de informação, mas nunca ia nos comentários, não me sentia bem. Quando eu uso a rede social, eu procuro compartilhar coisas que possa ser interessante. Nunca entrei na rede de alguém para fazer um comentário negativo. Acho que tenho um perfil diferente. Não sou digital, então eu uso a plataforma de um jeito diferente. Eu acho o Twitter [atual X] muito nocivo para a saúde mental das pessoas”.