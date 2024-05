A operação de ‘guerra’ para alimentar convidados vips do show de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rappanui Gastronomia foi o bufê escolhido para cuidar do cardápio dos convidados da área vip de um dos shows mais esperados do ano – da Rainha do Pop Madonna, na noite deste sábado, 4. A empresa, com vinte anos no mercado de eventos, comandada por Margareth Rocha e Ricardo Pires, prepara mais de 10 toneladas de insumos alimentícios para atender as oito mil pessoas das duas tendas da área vip. O bufê tem uma estação fixa de 72 metros de extensão com diversas opções de entradas, saladas, massas, sanduíches e paella mineira, além do serviço volante, que apresenta os clássicos salgados de festa para serem servidos enquanto o convidado curte o show.

Para a realização de um evento de tamanha proporção, o staff Rappanui conta com 280 profissionais, entre eles cozinheiros, garçons, maitres, coordenadores, ajudantes de cozinha, chefes e subchefes de cozinha, nutricionistas, profissionais de logística, além de serviços terceirizados. ”Nosso objetivo é entregar uma experiência de sabores e serviços oferecidos ao cliente, muitas vezes nos dias mais especiais da vida deles. E sabemos a importância e o impacto de sermos responsáveis pela gastronomia neste show único da Madonna na Praia de Copacabana. Estamos muito felizes e orgulhosos do nosso trabalho”. Completam os chefs e sócios fundadores, Margareth e Ricardo.