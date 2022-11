A ofensiva da TV Globo para se blindar de Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o fim do governo Bolsonaro (PL), no dia 31 de dezembro, Cássia Kis pode até continuar emburrada com os colegas de Travessia, mas seu discurso de golpe militar perde de vez a força. Assim, ela não deve mais causar tantos problemas para a emissora. Claro que deve continuar pregando amor eterno pelo futuro ex-presidente, mas aí é questão pessoal dela.

O que a Globo não quer é demiti-la ainda na reta inicial da novela, que continua sem empolgar a audiência e, dessa forma, transformá-la em “mártir”. A solução encontrada foi seguir o baile, na medida do possível, evitando ao máximo que suas declarações sejam reverberadas internamente. Como isso será possível? A emissora vai negar todo e qualquer pedido de entrevista que chegue para Cássia. Se ela resolver falar, é porque assim o fez por conta própria – sem passar pela empresa.

