A novela criada no TikTok que manda um aviso para a TV tradicional

Esqueça os clássicos da teledramaturgia que fizeram o país parar diante da televisão. Há um movimento em curso que não passa pelo formato tradicional de ficção seriada. O paulista Renato Augusto, de apenas 20 anos, sem nenhuma experiência com novelas globais, tem feito graça nas redes sociais com sua criação, sob título Era Você. Trata-se de uma novela improvisada em dez capítulos, que tenta reproduzir o formato clássico de televisão dentro do TikTok, com dramas e reviravoltas, como sequestro de bebês e reencontros. Tem até a filha perdida da mocinha, um clichê recorrente em quase todo melodrama. Tudo, claro, com um certo deboche característico dos memes.

“Eu trouxe esse formato para o TikTok há um tempo e foi algo que deu muito certo. Acredito que seja pelo fato das novelas serem um patrimônio nacional e todo brasileiro amar novelas. Além disso, é uma novela independente e tem histórias que acabam gerando uma curiosidade no público”, diz Renato, que se inspira em novelas como Cúmplices de um Resgate (2015), Êta Mundo Bom! (2016), Vai na Fé (2023) e Caras e Bocas (2009). O ator, dublador e criador de conteúdo já soma 5,9 milhões de seguidores na rede social e, para além de vídeos de humor sobre situações do cotidiano, criou a novela especialmente para o aplicativo: o formato é de vídeos curtíssimos, de cerca de dois minutos cada – o que agrada em cheio os “telespectadores-seguidores” da produção. Renato interpreta todos os personagens em cena – da mãe quase parindo à vilã que quer incriminá-la a todo custo. Um dramalhão que não deixa a desejar a nenhum autor consagrado, com o perdão da comparação.

Renato, que possui em sua memória as novelas que assistia quando pequeno, também organiza a produção com trocas de cenário, figurino e jogo de câmeras – só que aqui são trocas de celulares. Cada capítulo alcançou a impressionante marca de pelo menos 1 milhão de visualizações – somando tudo, a novela tem 31 milhões de visualizações. O valor investido foi em torno de 8.000 reais para quatro dias de filmagens. A audiência já o faz pensar em outra produção para ainda este mês, cujo título provisório é Vingar a vida. Estas novas novelas no TikTok mostram como o mercado audiovisual se tornou elástico, com um produto que, tradicionalmente, ocupa um espaço importante na cultura brasileira e na memória afetiva da população. Só que agora em novas embalagens. Um recado e tanto para os modelos tradicionais da TV aberta, que insistem em não dialogar com as redes.

Assista abaixo ao primeiro capítulo de Era Você.