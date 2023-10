A nova rotina de exercícios de Kayky Brito após acidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 16h20 - Publicado em 27 out 2023, 16h18

Kayky Brito vem melhorando a cada dia após ter alta hospitalar. Ele sofreu um atropelamento no Rio no dia 2 de setembro e precisou ficar internado por 27 dias. “Fisioterapia e fonoaudiologia é dia a dia. Amém. Obrigado vocês (…). Pessoal, quero dividir com vocês o que eu mais tenho feito nesse momento. A fisioterapia todo dia, a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana. Acompanhe só!”, disse ele em um vídeo nas redes sociais. A família do ator decidiu que ele seguiria a reabilitação no Rio, já a mulher, Tamara Dalcanele, voltou para Curitiba (PR) para ficar com os filhos. Além de Kael, da união com Kayky, ela é mãe de Carolina e Felipe, de relação anterior.