A nova rotina de Bruno de Luca após acidente de Kayky Brito

Em meio a polêmica após o acidente de Kayky Brito, em setembro deste ano, o ator e apresentador Bruno De Luca compartilhou momentos nas redes sociais passeando com a filha, Aurora, de um aninho, nesta segunda-feira, 20, em um shopping do Rio de Janeiro. Ele, acompanhado da esposa Sthéfany Vidal, levou a pequena para conhecer o Papai Noel. O casal também aproveitou o clima nesta terça-feira, 21, para curtir um dia de praia na Barra da Tijuca. Bruno está retomando sua rotina após ser acusado de omissão de socorro ao amigo Kayky Brito, ele ainda pode responder na Justiça por conta disso. Ele aparece em imagens de câmeras de segurança indo embora sem socorrer Kayky, com quem estava bebendo momentos antes do acidente. O advogado de Bruno De Luca, Rodrigo Brocchi, ainda ressaltou que Bruno não foi o causador do acidente e não tinha obrigação específica de prestação de socorro.