A nova prova de Ana Hickmann contra ex-marido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Instituto de Criminalística concluiu o laudo complementar documentoscópico, solicitado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), nos autos do inquérito policial em que se apura, dentre outros assuntos, a autenticidade ou não de diversas assinaturas de Ana Hickmann. A perícia foi categórica em sua conclusão: As assinaturas “não provieram do punho de Ana Lúcia Hickmann Correa”, como alegava seu ex-marido e empresário.

Em maio, a defesa da apresentadora apresentou uma perícia grafotécnica particular que atribuía as falsificações a Claudia Helena dos Santos, ex-agente da Hickmann e braço direito de Alexandre Correa, seu ex. Agora, Ana e seus advogados aguardam a conclusão oficial da autoria do crime.