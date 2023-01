A nova irritação de Paulo Betti com Regina Duarte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Paulo Betti, 70 anos, se irritou e confrontou Regina Duarte, 75, mais uma vez. Após a atriz compartilhar informações falsas nas redes sociais na tarde de segunda-feira, 16, Paulo partiu para o ataque. No Instagram, Regina publicou uma notícia sobre um possível aumento no valor do auxílio-reclusão. Porém, tudo não passa de fake news. O presidente Lula não fez nenhuma alteração no valor pago aos dependentes de presos que estão em regime fechado. A publicação de Regina foi marcada como falsa pelo próprio Instagram. Paulo foi firme no comentário: “Fake! Regina você não se envergonha de atrapalhar? Não ficou satisfeita com o vandalismo em Brasília?”, questionou o ator.