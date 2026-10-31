A nova fase profissional e pessoal de Alinne Moraes: ‘não tenho pressa’
não tem linha fina
Na pele de uma médica à frente de um hospital-maternidade de olho no lucro, Alinne Moraes, 43 anos, reencontra em Por Você, trama global das 7, um tipo de papel constante em sua vasta trajetória em novelas — é a quinta vilã da carreira. Mas, ao contrário das outras, esta ela compôs de forma diferente, sem tanta pesquisa e na base do sentimento. “Minha intuição é o que me leva agora. Quero me divertir com a personagem”, explica a atriz, em fase nova. Após namoros seguidos e o fim de um casamento de 14 anos, conta que aprendeu a enxergar a vida de solteira com maior leveza. “Não tenho pressa. Viver sozinha não é ruim. É uma opção”, diz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019