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Brasil

A nova etapa na Justiça de investigação contra herdeiro de Ivo Pitanguy

Helcius Pitanguy foi acusado de deixar uma mulher à deriva

Por Giovanna Fraguito 17 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h11
Helcius Pitanguy
 (./Reprodução)
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A nova etapa na Justiça de investigação contra herdeiro de Ivo Pitanguy Priorizar nos meus resultados Google

A Justiça declarou extinta a punibilidade de Helcius Pitanguy, herdeiro do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, em uma investigação pelo crime de injúria. O caso está relacionado a um episódio ocorrido em 15 de junho de 2024, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, uma mulher denunciou que teria sido ofendida por Helcius e relatou uma suposta omissão de socorro após ficar à deriva no mar. Ele é conhecido por integrar o círculo social da alta sociedade carioca e por manter amizade com diversas celebridades.

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A decisão divulgada, no entanto, analisou exclusivamente a investigação pela possível prática de injúria, prevista no artigo 140 do Código Penal. Por se tratar de um crime de ação penal privada, cabia à vítima apresentar uma queixa-crime no prazo de seis meses após tomar conhecimento da autoria. Até 25 de março de 2025, porém, a medida não havia sido apresentada. Diante do fim do prazo, o Ministério Público opinou pela extinção do processo, e a Justiça reconheceu a decadência, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

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A decisão não analisou se a suposta injúria ocorreu nem a eventual responsabilidade de Helcius. Após o trânsito em julgado, o processo deverá ser arquivado. O documento não informa o desfecho da apuração sobre a suposta omissão de socorro. Segundo relato da psicóloga Cristiane Correa Santa Catarina, ela teria sido ofendida durante uma discussão e decidiu deixar o local, na Ilha dos Porcos, propriedade da família Pitanguy em Angra dos Reis, em uma prancha de stand-up paddle após não conseguir ajuda para retornar ao continente.

A mulher afirmou que ficou à deriva no mar até ser resgatada. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Angra dos Reis por supostas injúria e omissão de socorro. À época, Helcius negou as acusações.

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