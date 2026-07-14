A nova estratégia de filhos de Brad Pitt para retirar sobrenome do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Zahara, 21, e Maddox, 24, filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, buscam oficializar a exclusão do sobrenome do pai. Os jovens já publicaram no Los Angeles Daily Journal a intenção de prosseguir com a decisão. Zahara solicita que seu nome legal completo passe a ser “Zahara Marley Jolie”, enquanto Maddox quer que o seu seja “Maddox Chivan Jolie”.

Para os pedidos serem concedidos pela Justiça, os dois ainda passarão por uma audiência em setembro. Apesar disso, ambos já tinham deixado de utilizar o sobrenome “Pitt” em seus trabalhos artísticos, evidenciando que a oficialização era só uma questão de tempo. A ideia em se publicar a mudança do nome em um jornal é deixá-la ainda mais oficial e segura — evitando fraudes e impedindo que terceiros, como credores ou familiares, contestem a mudança posteriormente.

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