A nova cartada de motorista de socialite após revés na Justiça

A socialite Regina Gonçalves, 88 anos, acusa seu motorista, José Marcos Ribeiro, com quem passou a ter união estável, de cárcere privado no Chopin, prédio vizinho ao centenário Copacabana Palace. O então motorista/companheiro de Regina pediu no Tribunal de Justiça, por meio de uma liminar, o trancamento do inquérito policial em que é investigado por violência e cárcere privado. A liminar foi negada em primeira instância, mas a coluna GENTE teve acesso ao processo no qual seus advogados protocolaram um novo pedido de recurso para segunda instância.

No dia 14 de maio, o juiz Andre Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em sua decisão prescreve que: “parece-me estar havendo uma grave disputa de patrimônio entre José Marcos e familiares de Regina, sendo que a interdição de Regina não impede que ela mesma venha a se tornar, eventualmente, vítima de violência a ser apurada em regular investigação criminal. É também preciso que se tenha por muito claro o objeto da investigação aqui hostilizada e a sua extensão”. Como se vê, esse assunto ainda vai longe.

