A nova artilharia de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além de Luis Roberto Barroso, outro ministro do STF voltou a ser atacado por Jair Bolsonaro (PL). O alvo da vez, de novo, foi Alexandre de Moraes. Em entrevista a uma rádio gaúcha, na manhã desta terça-feira, 2, o presidente declarou:

“O Fux deveria responder ao processo lá no inquérito do Alexandre de Moraes, se fosse um inquérito sério. E não essa mentira, né? Essa enganação que são esses inquéritos do Alexandre Morais… Eu não estou atacando o Supremo de jeito nenhum, tá? (…) Os inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente ilegais, imorais, tá? É uma perseguição implacável por parte dele. A gente sabe o lado que ele está, certo? Eu falo que estamos jogando dentro das quatro linhas. Falei agora na minha convenção lá no Rio. Vamos pela última vez às ruas, tá? Pra mostrar àqueles surdos que a população aí tem que ser respeitada”.