A nova advertida a Regina Duarte por espalhar fake news

Regina Duarte voltou a ser advertida no Instagram, dessa vez ao postar uma fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. A atriz publicou o vídeo do político de extrema-direita português André Carlo Amaral Ventura afirmando que Lula (PT) recusou ajuda do país – o que foi desmentido pela plataforma. Assim que os seguidores clicam no perfil da atriz, lê um alerta: “Informação falsa, checada por verificadores de fatos independentes”.

Na legenda da publicação, Regina escreveu: “Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul. Será que ainda não ‘caiu a ficha’ de que estamos vivendo uma ‘guerra’? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha”, afirmou ela, de forma leviana.