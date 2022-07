A notícia sobre o governo Bolsonaro que só será ‘aberta’ em 2040

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso, acaba de inaugurar a pedra fundamental do Instituto Gênesis, centro de inovações e de disseminação de empreendedorismo. A cerimônia no começo do mês simbolizou o início das obras do Parque de Inovação da Gávea, projetado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

Como marco da celebração, uma cápsula do tempo – com uma “Carta do Futuro” e lembranças de noticiários e fotos atuais – foi deixada junto à pedra fundamental. Ela deverá ser aberta apenas em 2040, quando a universidade completa 100 anos. A cápsula do tempo foi apresentada pelo diretor do Instituto Gênesis, João Gabriel Hargreaves e enterrada pela presidente da Empresa Júnior, Beatrice Stewart Rebelli. E o que tem nesses noticiários guardados para o “futuro”? Informações atualíssimas sobre o preço da carne, da gasolina, do tomate… Um duro retrato de como anda cara a vida no país em 2022.