A nostalgia de Lulu Santos de um Rock in Rio já distante

Enquanto muitos estreiam no Rock in Rio em 2024, Lulu Santos, 71 anos, fará um show celebrando a apresentação que fez há 40 anos, no primeira edição do festival. Em tom nostálgico, o veterano publicou no seu Instagram uma imagem com a line up do Rock in Rio de 1985, destacando as duas apresentações que fez. Em outro post, o cantor compartilhou um trecho do show que entrou para a história do festival, quando cantou Tempos Modernos, acompanhado por milhares de pessoas na plateia.

“Hoje o tempo voa, amor! E a gente volta a 1985, para relembrar a primeira edição do @rockinrio! De lá pra cá, participamos do festival nas edições de 2015 e 2019. Quem estava lá? Neste sábado, estaremos no Palco Mundo, às 16h40”, escreveu. Além de Lulu Santos, o espaço receberá no dia Zara Larsson, One Republic e Imagine Dragons.