A noitada de Dilma em um bar no Rio

Dilma Rousseff foi ao famoso Bar do Omar, no Centro do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 18. Point da esquerda carioca, o local é conhecido por tocar sambas de roda e reunir muita gente aliada com os partidos apoiadores de Lula (PT). O sucesso é tanto que a fila costuma ocupar as calçadas próximas, no bairro de Santo Cristo. Uma imagem do presidente foi grafitada em tons coloridos numa das paredes e há banners com sua figura em tamanho real para que os consumidores façam selfie. Aliás, o próprio já esteve no local há alguns meses. Dilma, claro, também garantiu seu registro. Ela ficou cerca de 40 minutos no bar, comeu alguns aperitivos e tirou fotos com quem lhe abordava. Simpatia pura na nata da boemia carioca. Já tem até frequentador pedindo um grafite com a foto da ex-presidente numa das paredes.