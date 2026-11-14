A nada adorável atitude de Stevie Wonder, segundo sua ex-noiva

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Stevie Wonder celebrou os 50 anos de seu icônico álbum “Songs in the Key of Life” em Londres, onde, além da música, fez um discurso político pela paz. Contudo, sua vida privada não encontra a mesma tranquilidade: o cantor move uma ação de despejo contra a ex-noiva, que mora há décadas em seu imóvel e o acusa de manipulador.

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Meio século depois de lançar o mais importante disco de sua carreira, Stevie Wonder, 76, voltou aos palcos de Londres para celebrar a efeméride. Vencedor do Grammy de álbum do ano, Songs in the Key of Life reúne hits como Isn’t She Lovely. Durante a festiva exibição, Wonder enveredou por discurso de teor político, conclamando líderes mundiais a “fazer a diferença para todos” e buscar a paz — o que, aliás, tem lhe faltado. Na vida privada, ele trava uma renhida guerra judicial com recentes desdobramentos: acaba de mover uma ação de despejo contra a ex-noiva, a atriz Carmen Efferson, que vive desde 1988 em seu apartamento de Los Angeles, sem pagar aluguel. Ela contesta a acusação dizendo que o cantor nunca fez nada em prol da manutenção da casa. “É um manipulador”, dispara, sem baixar a temperatura.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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