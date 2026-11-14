A nada adorável atitude de Stevie Wonder, segundo sua ex-noiva
Cantor celebra 50 anos de disco icônico em Londres, mas enfrenta guerra judicial
Meio século depois de lançar o mais importante disco de sua carreira, Stevie Wonder, 76, voltou aos palcos de Londres para celebrar a efeméride. Vencedor do Grammy de álbum do ano, Songs in the Key of Life reúne hits como Isn’t She Lovely. Durante a festiva exibição, Wonder enveredou por discurso de teor político, conclamando líderes mundiais a “fazer a diferença para todos” e buscar a paz — o que, aliás, tem lhe faltado. Na vida privada, ele trava uma renhida guerra judicial com recentes desdobramentos: acaba de mover uma ação de despejo contra a ex-noiva, a atriz Carmen Efferson, que vive desde 1988 em seu apartamento de Los Angeles, sem pagar aluguel. Ela contesta a acusação dizendo que o cantor nunca fez nada em prol da manutenção da casa. “É um manipulador”, dispara, sem baixar a temperatura.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021