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Cultura

A nada adorável atitude de Stevie Wonder, segundo sua ex-noiva

Cantor celebra 50 anos de disco icônico em Londres, mas enfrenta guerra judicial

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 15h00
Stevie Wonder, cantor e compositor, usando óculos escuros, um chapéu preto e um blazer preto com um broche colorido, em um palco com fundo azul, falando em um microfone.
Stevie Wonder (Kevin Winter/Getty Images)
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A nada adorável atitude de Stevie Wonder, segundo sua ex-noiva Priorize VEJA no Google

Meio século depois de lançar o mais importante disco de sua carreira, Stevie Wonder, 76, voltou aos palcos de Londres para celebrar a efeméride. Vencedor do Grammy de álbum do ano, Songs in the Key of Life reúne hits como Isn’t She Lovely. Durante a festiva exibição, Wonder enveredou por discurso de teor político, conclamando líderes mundiais a “fazer a diferença para todos” e buscar a paz — o que, aliás, tem lhe faltado. Na vida privada, ele trava uma renhida guerra judicial com recentes desdobramentos: acaba de mover uma ação de despejo contra a ex-noiva, a atriz Carmen Efferson, que vive desde 1988 em seu apartamento de Los Angeles, sem pagar aluguel. Ela contesta a acusação dizendo que o cantor nunca fez nada em prol da manutenção da casa. “É um manipulador”, dispara, sem baixar a temperatura.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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