A música que Neymar cantou para Bruna Biancardi em clima de reconciliação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O romance entre Neymar e Bruna Biancardi, pais da pequena Mavie, parece estar de volta. Vídeos do atleta viralizaram no domingo, 7, que dividiu o microfone com o pagodeiro Xandy Lamonde durante um churrasco em São Paulo. O cantor compartilhou uma série de registros de sua ida à casa do jogador, e mostrou Neymar cantando a música Ajustes para Bruna. O hit fala sobre um casal que passa por turbulências no relacionamento, mas deseja permanecer junto apesar das dificuldades. “Pra quê terminar? Nosso amor que lute, a gente só tá precisando de uns ajustes. Não vou terminar, não fiz tudo que pude, a gente só tá precisando de uns ajustes”, diz trecho.