A música mais difícil para os intérpretes de libras traduzirem

Durante todo o Rock in Rio, intérpretes de libras tornaram os shows dos artistas acessíveis aos público. Um desses responsáveis, Adriano Corin, 31 anos, tem o cargo de tradutor e intérprete de libras. Junto a ele, outros nove profissionais se revezaram ao longo dos sete dias do festival. Pela primeira vez, todos os palcos do evento tiveram um intérprete simultâneo para cada show. Para a coluna GENTE Adriano explicou parte do trabalho e falou que tipo de música é o mais difícil para traduzir. “A gente sempre fala do trap, do rap, porque é muito rápido. Os artistas que têm o ‘speed flow’, que a gente fala, é pegar essa energia para passar o que as pessoas estão ouvindo… Fora os palavrões, que são muitos”.