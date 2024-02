A música ‘fora de hora’ de Demi Lovato em evento beneficente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante uma apresentação na Associação Americana do Coração, em prol da conscientização sobre doenças cardiovasculares, em Nova York, Demi Lovato, 31 anos, cometeu uma daquelas gafes que, nesses inclementes tempos de redes, não passam incólumes. Na ocasião, a cantora apresentou a música Heart Attack (“ataque do coração”, em tradução livre), de 2013. Por razões compreensíveis, rapidamente virou piada, dado o teor do evento. Um agente da artista precisou vir a público se pronunciar sobre a escolha do repertório e a defendeu. “Demi fala sobre a conexão entre coração e mente. Foi um momento delicado, destinado a apoiar as mulheres, um momento lindo”, disse ele, sem convencer.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2024, edição nº 2879