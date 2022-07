A música de Anitta preferida de Lula – e que cita o “exército”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) não esconde de ninguém que está todo prosa com o apoio que recebeu de Anitta para sua eleição. Mesmo ela reforçando que não é petista, nem quer seu nome vinculado a outros candidatos do partido. Uma pessoa próxima a Janja, sua mulher, revelou à coluna qual é a música que Lula mais assovia por aí. Enganou-se quem pensou num dos mais recentes hits da cantora. Lula é dos clássicos. E adora Show das Poderosas, o primeiro grande sucesso da carioca. Difícil alguém não conhecer, mas não custa lembrar trecho da letra: “Prepara que agora é a hora / Do show das poderosas / Que descem e rebolam / Só as que incomodam / Expulsam as invejosas / Que ficam de cara quando toca… Meu exército é pesado, a gente tem poder / Ameaça coisas do tipo você vai”.

