A mulher que entregou faixa presidencial para Lula

Representantes do povo brasileiro entregaram neste domingo (1º) a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na cerimônia de posse em Brasília, no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que viajou para os Estados Unidos. O grupo foi formado por oito pessoas diversas. Mas a escolhida para entregar a faixa presidencial a Lula foi Aline Sousa, de 33 anos. Ela é uma mulher negra, catadora de materiais recicláveis desde os 14 anos e segue na mesma cooperativa em que sua mãe e avó trabalharam. Em 2012, foi eleita diretora secretária da rede CENTCOOP-DF (Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal) e atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores. Além disso, foi uma beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, lançado por Lula.