Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O influenciador digital Mayk Leão, 31 anos, viralizou nas redes sociais no começo desta semana após afirmar que viu um OVNI (objeto voador não identificado) em um morro na frente da chácara onde mora. Há dois anos, o técnico de enfermagem saiu do emprego em um hospital para viver na região rural de Campo Largo, no Paraná.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

No sítio onde mora, cuida de 280 animais. A maioria foi resgatado por Mayk, com a ajuda de um trabalho voluntário que faz parte. Ele cresceu nas redes sociais mostrando a rotina na fazenda, mas conseguiu mais relevância após publicar um vídeo de um pintinho com uma mancha, parecida com uma sobrancelha, em cima do olho.

Na segunda-feira, 1, o criador de conteúdo tinha em torno de 100 mil seguidores. Nesta quarta-feira, 3, ele já consta com 1,5 milhões e os números não param de subir. Com todo o engajamento do “outro mundo”, ele agora utiliza a visibilidade para fazer vídeos sobre os problemas de seu município e, assim, chamar a atenção dos governantes. Sai o papo de olho nos céus, e entra a conversa de olho nos buracos do asfalto.

Continua após a publicidade