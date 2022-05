A modelo brasileira que está em tudo que é badalação em Cannes

Nessa época do ano, não tem brasileira mais habituè de Cannes do que Alessandra Ambrósio, 41 anos. A top esteve, initerruptamente, nas últimas nove edições do festival de cinema da Riviera Francesa, na região da Côte d’Azur. Está em tudo que é festa que embala as premières. Na quinta-feira, 19, foi ao Palais des Festivals para a estreia de Armageddon Time, vestindo saia bufante e transparência do designer francês Stephane Rolland. No dia seguinte, lá estava ela de novo, dando pinta na exibição de Três Mil Anos de Saudade, usando um vestido prateado e reluzente de Alberta Ferreti. Ambrósio já tinha passado pelo red carpet quando uma mulher surgiu completamente nua para protestar contra a guerra na Ucrânia, com a frase “Pare de nos estuprar” pintada no corpo. Pensa em acabou? Para a Celebration Of Women In Cinema, no Hotel du Cap-Eden-Roc no sábado. 21, a modelo escolheu um vestido da grife francesa Elie Saab. “Ela vai todo ano, porque é amiga dos organizadores. É bom para a imagem do Brasil”, justifica o agente da modelo, Anderson Baumgartner.

