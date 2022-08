A mirabolante ideia de Bolsonaro de filmar pessoas nas urnas eletrônicas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) não desiste com a ideia de tumultuar as próximas eleições. Seu discurso de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude se mantém em toda oportunidade de entrevista. Em conversa com a rádio Gaíba, do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 2, o presidente falou sobre a mirabolante ideia que as Forças Armadas teriam dado ao Superior Tribunal Eleitoral (TSE): filmar pessoas votando e usar essas imagens posteriormente como registro para conferir se a apuração foi correta.

“Então as propostas das Forças Armadas, vou te falar as mais importantes. Primeira, a verificação diurna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna como eles (o STE) querem uma semana antes. (Tem que ter) A verificação no dia das eleições. E seriam segundo a lei, né? Podemos pegar seiscentas urnas e checar nesse dia. São quase quinhentas mil no Brasil. É uma boa amostragem. E como é que é feito esse teste? As pessoas vão votando de sabendo que estão sendo filmadas. ‘Olha, você vai ser filmado agora. Você quer votar aqui aleatoriamente em quem você quiser, independente da sua vontade, né?’. É esse ou aquele candidato, a pessoa topa, então elas são filmadas. E no final do dia, com esse filme pronto, você vê quem essa pessoa digitou. ‘Ah, foi tantos votos no Onyx Lorenzoni’, por exemplo. Então vai ter que aparecer tanto pro Onyx, tanto pra um deputado federal, tanto pra um deputado estadual… Sem problema nenhum. Porque se tiver uma um programa malicioso, você vai plotar. O TSE até o momento não respondeu isso aí. Por que que não respondeu se está parada em lei? Não tem custo nenhum. É só sortear os locais”.