A militância de gêneros no novo filme da ‘Barbie’

Uma observação curiosa chamou a atenção dos internautas sobre o novo filme da Barbie, que será lançado mundialmente dia 21 de julho. A cantora Dua Lipa está entre os nomes confirmados. Nas figuras das personagens femininas que interpretam a protagonista em suas múltiplas características, tem a Barbie doutora, a Barbie presidente e até a Barbie prêmio Nobel. Já entre os que interpretam o Ken, nada de descrição de qualidades que o enalteçam. No título do poster oficial: She’s everything. He’s just Ken” (“Ela é tudo. Ele é apenas o Ken”). Parece que o jogo virou, não é mesmo?

Rindo com os pôsteres de Barbie pq enquanto as Barbies tem inúmeras profissões e conquistas os Kens são apenas Kens KKKKKKKKKKKK #Barbie pic.twitter.com/9GHQ4zDwEz — 💔🌴☀️ (@thiargonauta) April 4, 2023

Ryan Gosling, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir and Scott Evans are all playing Ken in Greta Gerwig’s ‘BARBIE’. Michael Cera is playing Allan. pic.twitter.com/HBdwKUo2i9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 4, 2023

"She's everything. He's just Ken" – Eurovision defined https://t.co/2N6cytWvYb — Luis Fuster (@luisgfuster) April 4, 2023