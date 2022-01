A mensagem de Fabrício Queiroz para o guru Olavo de Carvalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Denunciado no caso das “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro e espécie de símbolo dos tempos bolsonaristas, o policial da reserva Fabrício Queiroz lamentou a morte de Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo. “Descanse em Paz professor Olavo de Carvalho. O senhor sempre teve razão, o comunismo é o câncer do mundo”, diz a imagem com o rosto do filósofo e a assinatura de Queiroz, publicada em seu Instagram pessoal.

O policial tem costurado a pré-candidatura a deputado federal para as eleições de outubro. A tendência é que se filie ao PTB. A empolgação para estar nas urnas surgiu depois das sucessivas vitórias contra o Ministério Público na Justiça.