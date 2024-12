A mega atração contratada pelo governo para ‘maior Réveillon da Amazônia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador do Amapá Clécio Luis (Soliedaridade) e o senador Davi (União Brasil) anunciaram nesta sexta-feira, 6, o “maior Réveillon da Amazônia” com atrações marcadas para os eventos de final de ano. Com Roberto Carlos cotado para abrir a programação no dia 28 de dezembro, outros artistas como Alok, Alceu Valença e João Gomes também estarão presentes. As apresentações serão no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. O estado foi escolhido pelos empresários pelo aumento do setor turístico na região. A coordenação da programação é das secretarias de Estado da Cultura (Secult) e Turismo (Setur).

