A medida ‘careta’ que afetará jogadores solteiros na Copa do Qatar

País-sede da próxima Copa do Mundo, a ser realizada em dezembro, o Qatar tem medidas rígidas de controle comportamental – mesmo para visitantes. Por isso, já circula a polêmica de que o país pretende multar e prender turistas solteiros que fizerem sexo e forem descobertos durante a Copa. Isso porque sexo fora do casamento é proibido no país, a punição é de sete anos. A regra se estende a todos, incluindo jogadores e comissão técnica.

Entre os possíveis nomes – solteiros cobiçados – que devem circular pelo Qatar no final do ano, estão: o brasileiro Neymar, o colombiano James Rodriguez e o francês Kylian Mbappé. O brasileiro namora a modelo Bruna Biancardi, mas nada de oficializar casamento por enquanto; Rodriguez é pai de uma menina e já foi casado por sete anos, mas atualmente se encontra solteiro; e o astro francês se irrita com especulações sobre sua vida amorosa.