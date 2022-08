A ‘marolinha’ que Lula causou nas redes sociais de André Janones

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal André Janones (Avante) retirou candidatura e anunciou que passaria a apoiar Lula para presidente no dia 4 de agosto. Na ocasião, Janones tinha em seu perfil no Instagram cerca de dois milhões de seguidores, número que se mantém onze dias depois. A coluna apurou que, no Twitter, o deputado mineiro tinha 152.487 contra os atuais 188.100 seguidores. Ou seja, ele ganhou pouco mais de 35 mil seguidores de lá para cá. Lula não lhe causou grandes sobressaltos no mundo digital. No máximo, uma marolinha.