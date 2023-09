A marca ‘casamenteira’ do The Town comemora número dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já é tradição no Rock in Rio e agora no The Town: várias pessoas resolvem casar de forma simbólica ou mesmo selar a união com peso jurídico dentro dos festivais. A marca que patrocina esse momento é a Chilli Beans. O CEO Caito Maiá conversou com a coluna a respeito do sucesso que essas ações tem promovido ao longo dos últimos anos.

”Eu adorei que a marca é a casamenteira do Rock in Rio e de todos os eventos do Medina. A gente está pensando até em fazer uma franquia de casamento. Fazer uma igreja e sair casando as pessoas pelo Brasil inteiro (risos)… Falando de números, o investimento foi de mais de dois milhões de reais na ativação e a gente está fazendo essa parceria, como no Rock in Rio, para sempre. Só para dar algo de faturamento, fizemos 1,3 bilhões e vamos abrir 180 lojas novas esse ano. Cadê a crise? Não sei. A gente faz o nosso caminho para a coisa acontecer”.

