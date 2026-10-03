A maratona sem fim de Daniel de Oliveira entre novelas, cinema e música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Daniel de Oliveira está em um ritmo frenético de trabalho, finalizando uma novela e já engatando um novo filme e outra trama da Globo. O ator, que se divide entre a atuação e a música, expressa sua paixão pelo cinema e a surpresa com quem diz que ele “sumiu” do cenário artístico.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com trabalho de sobra e emendando um projeto atrás do outro, Daniel de Oliveira, 49 anos, tem sofrido para encontrar momentos de descanso. Depois de finalizar o elenco em Coração Acelerado, novela das 7 da TV Globo, o ator zarpou para Porto Alegre, para as filmagens de Muito Prazer, longa de Jorge Furtado em que encarna um motorista de aplicativo que herda um motel. Agora, já se prepara para o próximo folhetim das 6 da emissora carioca, Lá na Minha Terra. “Não paro de trabalhar e tem gente que ainda fala que eu sumi”, diz, inconformado com a reação de alguns fãs. Entre um projeto e outro, o ator ainda arruma tempo para se dedicar à música e à ideia de gravar um disco com composições próprias. Dividido entre tantas paixões, elege o cinema como aquela pela qual sente maior afinidade. “Sempre saio diferente das filmagens, é como atravessar um portal”, afirma.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015